УрФУ с китайскими партнерами построит совместный Лоян-Уральский университет

Китай предложил Уральскому федеральному университету построить совместный Лоян-Уральский университет. Об этом рассказал ректор вуза Виктор Кокшаров в интервью журналу "Эксперт-Урал".

"Китайские партнеры предлагают создать совместный Лоян-Уральский университет. Они не только готовы предоставить площадку, но и построить здание, обеспечить все инфраструктурные условия для деятельности образовательной организации. Наша задача - дать необходимое содержание с точки зрения образовательных программ", - заявил Кокшаров.

По его словам, сегодня в УрФУ уже обучается 1 тыс. 14 граждан КНР, большинство из которых находятся на совместных образовательных программах. Среди них студенты университетов провинций Хэбэй, Хэнань и других.

"По количеству студентов в УрФУ лидирует Казахстан - 1тыс. 287 человек. К нам также едут ребята из Эквадора, Уругвая, Бразилии, Колумбии, Венесуэлы, Египта, Марокко, Туниса, Вьетнама, Малайзии, Индонезии и целого ряда других государств", - добавил ректор уральского вуза.