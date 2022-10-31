31 Октября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области перевернулся автобус с вахтовиками, пострадали 13 человек

В Челябинской области во время снегопада автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла сегодня утром на 85 км автодороги подъезд к городу Екатеринбургу на территории Кунашакского района. По предварительным данным, водитель в условиях снегопада допустил опрокидывание автобуса в правый кювет. Пострадали 13 человек. Они доставлены в медучреждения Челябинска, Кунашакского и Каслинского районов.

ДТП с автобусом(2022)|Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В автобусе находилось 22 пассажира. Они ехали из Костаная в Екатеринбург на работу вахтовым методом.

Известно, что автобусом управлял житель Екатеринбурга с 12-летним водительским стажем. К административной ответственности за нарушения ПДД РФ он не привлекался.

Теги: автобус, ДТП, вахтовики,



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