В Челябинской области перевернулся автобус с вахтовиками, пострадали 13 человек

В Челябинской области во время снегопада автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла сегодня утром на 85 км автодороги подъезд к городу Екатеринбургу на территории Кунашакского района. По предварительным данным, водитель в условиях снегопада допустил опрокидывание автобуса в правый кювет. Пострадали 13 человек. Они доставлены в медучреждения Челябинска, Кунашакского и Каслинского районов.

В автобусе находилось 22 пассажира. Они ехали из Костаная в Екатеринбург на работу вахтовым методом.

Известно, что автобусом управлял житель Екатеринбурга с 12-летним водительским стажем. К административной ответственности за нарушения ПДД РФ он не привлекался.