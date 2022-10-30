31 Октября 2022
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Политика
Фото: Накануне.RU

Беспилотники, сбитые в Севастополе, двигались по маршруту "зернового коридора", - МО РФ

Минобороны РФ заявило о получении доказательств того, что недавняя атака морских беспилотников на корабли в Севастополе совершена под прикрытием "зернового коридора".

В ведомстве сообщили, что были подняты на поверхность обломки применявшихся ВСУ под руководством представителей Великобритании БПЛА. Специалисты провели экспертизу навигационных модулей, которые были установлены на беспилотниках. По результатам проверки утверждается, что их запуск был осуществлен с побережья в районе Одессы.

"В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе", - сообщили в Минобороны.

Вместе с тем, координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море, уточнили в ведомстве.

В МО РФ подчеркнули, что полученные данные могут свидетельствовать о предварительном запуске аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными союзниками для вывоза сельхозпродукции из морских портов Украины.

Напомним, после атаки на Черноморский флот Россия отказалась от зерновой сделки.

В Минобороны Турции сообщили, что выход судов с продовольствием из портов Украины в связи с приостановкой участия РФ в зерновой сделке пока осуществляться не будет.

Теги: беспилотники, севастополь, зерновой коридор



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