СМИ: Командующий группировкой войск "Центр" генерал Лапин отстранен от должности

Командующий группировкой российских войск "Центр" на Украине, генерал-полковник Александр Лапин отстранен от должности, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Также об этом сообщил телеканал ЧГТРК "Грозный". Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Напомним, генерал ранее неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, в примеру, после отвода российских войск из Красного Лимана. "Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор», - заявлял Кадыров.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России генерал-полковнику Александру Лапину.