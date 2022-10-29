29 Октября 2022
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Фото: Минобороны РФ

На Красно-Лиманском направлении ВСУ потеряло четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа

На Красно-Лиманском направлении противник продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент Накануне.RU.

На Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населённых пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и десять автомобилей.
В районе населенного пункта Староверовка Харьковской области ракетным ударом уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня "HIMARS", четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских боевика.

На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли пять атак ротными тактическими группами в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Пятихатки, Ищенка, Брускинское и Садок Херсонской области. В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и двенадцать автомобилей.

Ударами беспилотных летательных аппаратов районе населенных пунктов Высокополье и Новогригоровка Херсонской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и две американских гаубицы М777.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка Харьковской области, Доброполье, Звановка, Торское, Водяное Донецкой Народной Республики, Трифоновка, Андреевка, Давыдов Брод Херсонской области, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189-ти районах.

В районах населенных пунктов Новоалександровка Херсонской области и Колодези Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов.

Теги: спецоперация, ВСУ, сводка, Минобороны РФ



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