28 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Нижний Тагил встретит Новый год без праздничного салюта

В этот Новый год жители Нижнего Тагила не увидят праздничный салют, организованный городом. Отмену данного пункта в списке мероприятий Накануне.RU подтвердили в местной администрации. Причины отмены не называются.

Напомним, жительница Нижнего Тагила и член волонтерского движения помощи бойцам Ольга Лобанова создала петицию, где просит руководство города отменить празднование Нового года. Сэкономленные деньги общественник предлагает потратить на дополнительное оснащение граждан, задействованных в спецоперации.

Тем временем в городе уже определились с тематикой и наполнением новогоднего ледового городка предстоящей зимой. Там должен вырасти 9-метровый ледяной торт в честь уходящего юбилейного года.

Теги: Нижний Тагил, Новый год, салют



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