В Нижнем Тагиле создали петицию для отмены празднования Нового года

Жительница Нижнего Тагила и член волонтерского движения помощи бойцам Ольга Лобанова создала петицию, где просит руководство города отменить празднование Нового года. Сэкономленные деньги общественник предлагает потратить на дополнительное оснащение граждан, задействованных в спецоперации.

"Предлагается в столь сложное для страны время отменить празднование Нового года 2022\2023, либо использовать прошлогоднюю праздничную иллюминацию, а не покупать новую, сократить программы предстоящих праздничных мероприятий по случаю нового года по максимуму. И по максимуму снизить расходы на праздничные мероприятия. Высвободившиеся деньги направить на дополнительное оснащение бойцов нашей армии, мобилизованных и всех видов добровольцев, на нужды которых вся страна попросту скидывается", - пишет Лобанова.

По ее словам, подобная практика для России не новинка. Так, многие города уже сократили или вовсе отменили праздничные мероприятия, посвященные Дню города: кто-то отказался от фейерверков, кто-то отменил фестивали и массовые гуляния, а некоторые отказались от звездных гостей. В их числе Краснодар, Новороссийск, Советск, Черняховск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Санкт-Петербург и еще с десяток городов.

Более того, в Воронеже также создали петицию, в которой просили направить 65 млн рублей, выделенные на новогодние украшения, мобилизованным.



"Я предлагаю горожанам нашего города также отказаться от праздничных новогодних и рождественских мероприятий в пользу приобретения дополнительной экипировки для добровольцев и мобилизованных, а также на поддержку их семей", - пишет Лобанова.

Заполнить бланк можно и от руки, написав свои мысли по этому поводу. Главное после отправить в администрацию Нижнего Тагила: лично, через сайт Госуслуг или направив на электронную почту. Все адреса и правила оформления общественник написала на своей странице во ВКонтакте. Она также призвала приобщать к петиции детей, но только если они в полной мере осознают ситуацию и понимают о чем идет речь.