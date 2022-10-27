Губернатор Ивановской области потребовал от военкома наказать виновных, устроивших облавы на резервистов

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский после жалоб на облавы в регионе с вручением повесток потребовал от военного комиссара Иваново наказать виновных.

В Telegram-канале правительства области появилось видео общения Воскресенского и военного комиссара города Иваново Максима Ткачука.

"Ко мне поступают жалобы из ряда муниципалитетов, включая город Иваново, что ведутся какие-то облавы, какие-то недопустимые действия. Я могу сказать вам: это недопустимо. Просто недопустимо", - заявил глава региона.

Он поручил выявить все нарушения и наказать всех виновных.

Ранее в Совете Федерации прокомментировали сообщения Telegram-каналов об "облавах" в Иваново. Напомним, якобы, представители полиции стоят на центральных улицах города, на остановках и интересуются мужчинами призывного возраста, которых можно мобилизовать.

Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что такие "методы" мобилизации противоречат закону, а организаторы таких мобилизационных мероприятий должны быть привлечены к ответственности.