27 Октября 2022
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Общество В России
Фото: пресс-служба Совета Федерации

В Совете Федерации призвали привлечь к ответственности организаторов "облав" на мобилизуемых

В Совете Федерации прокомментировали сообщения Telegram-каналов об "облавах" в Иваново: якобы, представители полиции стоят на центральных улицах города, на остановках и интересуются мужчинами призывного возраста, которых можно мобилизовать.
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"Такие "методы" мобилизации противоречат закону, а организаторы таких мобилизационных мероприятий должны быть привлечены к ответственности", - отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ситуацию прокомментировали также в Совете по правам человека при президенте России.

" Похоже, Ивановская область и другие регионы решили повторить методы частичной мобилизации, которые ранее уже были признаны не то чтобы правильными и законными. Информация по этим "облавам" поступает из разных источников, - пишет член СПЧ Кирилл Кабанов. - Мне интересно: региональные власти вообще не следят за внутренней повесткой? Надеюсь, что соответствующие ответственные органы (в первую очередь, Военная прокуратура) в ближайшее время сделают выводы по таким проявлениям излишней усердности, граничащей с безграничной глупостью".

Теги: облава, мобилизация, иваново



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