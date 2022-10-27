Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе

Беспилотник минувшей ночью атаковал Балаклавскую ТЭС, загорелся один из трансформаторов – он находился на профилактике и не работал в момент инцидента, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. К моменту приезда МЧС на станцию открытое горение уже ликвидировали работники ТЭС.

Развожаев добавил, что трансформатор получил минимальные повреждения, пострадавших нет.

"На электроснабжение Севастополя и полуострова данный инцидент никак не влияет. Угрозы электроснабжению нет. Электричество есть везде", - рассказал губернатор.

"Благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности станции - удалось избежать большого ущерба. Средства радиолокационной защиты по сути "сбили" беспилотник со своей траектории и он не достиг своей цели", - пишет Развожаев в Telegram-канале.