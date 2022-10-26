26 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Доступность дошкольного образования в УрФО приближается к 100%

Доступность дошкольного образования в Уральском федеральном округе на сегодня составляет 98,54%. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полпреда президента России в УрФО.

Регионы округа практически выполнили показатель по созданию условий дошкольного образования для детей до трех лет нацпроекта "Демография". За три года было создано более 20,5 тысяч новых мест в детских садах.

В ближайшее время будут сданы в эксплуатацию три новых детсада в Курганской области. Остальные пять регионов УрФО все взятые на себя обязательства в рамках нацпроекта выполнили.

По мнению уральского полпреда Владимира Якушева, такой результат регионам удалось получить благодаря системно организованной работе.

"Комплекс мероприятий по строительству и реконструкции зданий, капитальным ремонтам, а также перепрофилирование групп и создание мест за счет негосударственного сектора дал возможность детям до трех лет посещать дошкольные учреждения, а родителям не тревожиться по поводу устройства ребенка в детский сад. В этом, собственно, одна из задач нацпроекта "Демография", - отметил Якушев.

Теги: детсады, места, УрФО



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