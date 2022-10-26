Песков объяснил, почему Путин не поздравил Сунака с назначением на пост премьера

Президент России Владимир Путин не направлял поздравительную телеграмму Риши Сунаку в связи с его избранием на пост премьер-министра Великобритании.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Великобритания относится к категории недружественных стран.

"Телеграммы не было отправлено", - цитирует его "Интерфакс".

Напомним, 25 октября король Великобритании Карл III принял отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра и назначил на этот пост Риши Сунака.

Сунак не является избранным премьер-министром - он победил не в ходе голосования членов правящей Консервативной партии, а из-за того, что остался единственным кандидатом, все остальные сняли свои кандидатуры.