27 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: gov.uk / официальный сайт правительства Великобритании

Король Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании

Король Великобритании Карл III принял отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра и назначил на этот пост Риши Сунака.

Сейчас в Букингемском дворце проходит традиционная встреча нового премьера с монархом.

Как ожидается, после встречи с Карлом III, Риши Сунак отправится в резиденцию на Даунинг-стрит, где обратится к нации.

Риши Сунак - бывший глава королевского казначейства и минфина страны. Он один из самых молодых премьер-министров за последние несколько столетий - ему всего 42 года. Сунак и его семья богаче королевской семьи. И Сунак не является избранным премьер-министром - он победил не в ходе голосования членов правящей Консервативной партии, а из-за того, что остался единственным кандидатом, все остальные сняли свои кандидатуры.

Теги: риши сунак, карл iii, премьер-министр, лиз трасс



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