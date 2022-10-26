26 Октября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге мобилизовали сотрудников Парка Маяковского. Один уже в зоне СВО

Несколько сотрудников Парка Маяковского в Екатеринбурге получили повестки в рамках объявленной в России частичной мобилизации. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил директор парка Павел Зубакин.

"Получали [повестки]. Один из наших сотрудников на текущий момент находится в зоне специальной военной операции. Сказалось ли это на подготовке парка к зимнему сезону? Нет. Мы всячески стараемся поддерживать текущую инфраструктуру своими силами", - рассказал Зубакин, отвечая на вопрос Накануне.RU.

О каких работниках идет речь, директор Парка Маяковского не уточнил. Он выразил уверенность, что поддержка инфраструктуры будет удаваться и впредь, несмотря на мобилизацию сотрудников.

Ранее сообщалось, что на выплаты родственникам мобилизованных свердловчан в регионе выделено более 300 млн рублей.

Теги: Парк Маяковского, мобилизация, Екатеринбург



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