В Екатеринбурге мобилизовали сотрудников Парка Маяковского. Один уже в зоне СВО

Несколько сотрудников Парка Маяковского в Екатеринбурге получили повестки в рамках объявленной в России частичной мобилизации. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил директор парка Павел Зубакин.

"Получали [повестки]. Один из наших сотрудников на текущий момент находится в зоне специальной военной операции. Сказалось ли это на подготовке парка к зимнему сезону? Нет. Мы всячески стараемся поддерживать текущую инфраструктуру своими силами", - рассказал Зубакин, отвечая на вопрос Накануне.RU.

О каких работниках идет речь, директор Парка Маяковского не уточнил. Он выразил уверенность, что поддержка инфраструктуры будет удаваться и впредь, несмотря на мобилизацию сотрудников.

Ранее сообщалось, что на выплаты родственникам мобилизованных свердловчан в регионе выделено более 300 млн рублей.