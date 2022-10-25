25 Октября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На выплаты родственникам свердловских мобилизованных выделено более 300 млн рублей

Сегодня, 25 октября, депутаты Законодательного собрания Свердловской области утвердили меры социальной поддержки членов семей уральцев, мобилизованных для участия в специальной военной операции.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, приняты поправки в закон "Об образовании в Свердловской области", согласно которым меры соцподдержки льготной категории школьников и студентов СПО распространяются на детей, чьи родители призваны в рамках частичной мобилизации. Речь идет об обеспечении горячим питанием учеников государственных общеобразовательных организаций либо частных образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, а также учащихся организаций среднего профобразования, где получают специальность в сфере искусства. Для студентов системы СПО предусмотрено обеспечение питанием, одеждой, обувью и другим инвентарем либо (в случае их выбора) – денежной компенсацией.

Кроме этого, родственники мобилизованных получат единовременную выплату в 20 тысяч рублей на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей мобилизованного. На эти цели в регионе выделено более 300 миллионов рублей. Согласно постановлению, выплата должна прийти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, когда было принято решение о ее назначении.

Напомним, что в Свердловской области также планируют отменить плату за детские сады для семей тех, кто призван в рамках частичной мобилизации.

Теги: мобилизация, выплаты, льготы, Свердловская область



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