СМИ: В Москве задержали коммерческого директора Ксении Собчак

В Москве был задержан коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. Об этом сообщают несколько СМИ и Telegram-каналов, например, ТАСС и Varlamov News.

Так, канал со ссылкой на неназванный источник пишет, что Суханов может стать фигурантом уголовного дела о вымогательстве, предположительно, связанного с так называемым "блоком на негатив". Сообщается, что медиа-менеджера задержали во время встречи с потенциальным "клиентом".

Сама Собчак пока не комментировала ситуацию. В канале "Кровавая барыня", входящем в ее Telegram-сетку, появилось такое сообщение: "Наш коммерческий директор Кирилл Суханов не выходит на связь с утра. Если сообщение в каналах правда и он задержан, то я надеюсь, что это какая-то ошибка. У нас подтверждений этого нет" (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).