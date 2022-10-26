26 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Mercedes-Benz продаст доли в российских "дочках" "Автоdому"

Mercedes-Benz намерен продать свои доли в российских дочерних компаниях локальному инвестору. Новый владелец российских подразделений – компания "Автоdом" – сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке Есипово.
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О продаже сообщает Министерство промышленности и торговли РФ, которое поможет подобрать технологического партнёра.

"В результате переговорного процесса удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки. Важно, что это позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции. Также отмечу, что после завершения всех согласований новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz, компания "Автоdом", сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке", - сказал замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

Теги: Mercedes-Benz, Автоdом, продажа



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