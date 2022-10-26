26 Октября 2022
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Фото: Пресс-служба РМК

Уральский боец Петр Ян потерял первое место в рейтинге легчайшего веса UFC

Боец смешанного стиля из Екатеринбурга Петр Ян ухудшил свои позиции в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.

Напомним, в минувшие выходные Ян потерпел поражение от американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Уральский боец уступил раздельным решением судей в крайне близком поединке.

На этой неделе в UFC выпустили обновленные рейтинги в различных весовых категориях. Петр Ян, державший первое место среди спортсменов легчайшего веса, теперь находится на второй строчке. А вот его соперник О'Мэлли буквально взлетел на первую – до этого американец занимал 10-е (!) место в рейтинге.

(2022)|Фото: t.me/UFCRussia

Чемпионом легчайшего дивизиона является еще один представитель США – Алджамейн Стерлинг. В минувшие выходные он провел успешную защиту титула, досрочно победив своего соотечественника Ти Джея Диллашоу.

Теперь, вероятнее всего, О'Мэлли будет следующим претендентом на чемпионский пояс. Напомним, еще до турнира в Абу-Даби Стерлинг предлагал организовать его третий бой с Петром Яном.

Теги: Петр Ян, Шон О'Мэлли, рейтинг, бойцы



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Ранее 23.10.2022 08:34 Мск Боец смешанного стиля из Екатеринбурга Петр Ян потерпел поражение от американца на турнире UFC 280 в Абу-Даби


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