Боец смешанного стиля из Екатеринбурга Петр Ян потерпел поражение от американца на турнире UFC 280 в Абу-Даби

Боец Шон О'Мэлли победил спортсмена из Екатеринбурга Петра Яна на турнире UFC 280 в Абу-Даби раздельным решением судей, сообщается в Telegram-канале UFC Russia.

Ранее О'Мэлли называл Яна претендентом №1 для себя."Выйти туда и сразиться с таким парнем, как Петр - это захватывающе, это мотивирует, и это самый значимый бой в легчайшем весе на данный момент", - говорил ранее О'Мэлли.

Петр Ян занимает первую строчку в рейтинге UFC в легчайшем весе, насчитывая 16 побед и три поражения (теперь четыре). Шон О'Мэлли на 11 месте в рейтинге с 15 победами (уже 16) и одним поражением.