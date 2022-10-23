23 Октября 2022
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Фото: t.me/UFCRussia

Боец смешанного стиля из Екатеринбурга Петр Ян потерпел поражение от американца на турнире UFC 280 в Абу-Даби

Боец Шон О'Мэлли победил спортсмена из Екатеринбурга Петра Яна на турнире UFC 280 в Абу-Даби раздельным решением судей, сообщается в Telegram-канале UFC Russia.

Ранее О'Мэлли называл Яна претендентом №1 для себя."Выйти туда и сразиться с таким парнем, как Петр - это захватывающе, это мотивирует, и это самый значимый бой в легчайшем весе на данный момент", - говорил ранее О'Мэлли.

(2022)|Фото: t.me/UFCRussia

Петр Ян занимает первую строчку в рейтинге UFC в легчайшем весе, насчитывая 16 побед и три поражения (теперь четыре). Шон О'Мэлли на 11 месте в рейтинге с 15 победами (уже 16) и одним поражением.

Теги: Петр Ян, Шон о'Мэлли, UFC



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