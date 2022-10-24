В Югре следователи устанавливают обстоятельства нападения на журналиста

Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

"По предварительным данным, 24 октября 2022 г. около 12.30 минут в помещении Нижневартовского городского суда подсудимая по одному из уголовных дел, во время подготовки сюжета о судебном процессе, применила насилие в отношении журналистов съемочной группы окружного телеканала. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Ранее телеканал "Мегаполис" сообщил, что глава "Нефтесерсвиса" Екатерина Симакова напала на журналиста телеканала прямо в здании суда. Видеозапись нападения опубликовал telegram-канал канала. На кадрах, опубликованных каналом, видно, как женщина, выходя из здания суда, со всей силы бьет по камере.

Сообщается, что сегодня состоялось очередное заседание суда по уголовному делу о взятке экс-главе управления пенсионного фонда Нижневартовска. По версии следствия, Юрий Гончарук получил почти пять с половиной миллионов рублей от Екатерины Симаковой, директора компании "Нефтесервис".