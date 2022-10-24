В Югре следователи устанавливают обстоятельства нападения на журналиста

24 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

В Югре следователи устанавливают обстоятельства нападения на журналиста

Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

"По предварительным данным, 24 октября 2022 г. около 12.30 минут в помещении Нижневартовского городского суда подсудимая по одному из уголовных дел, во время подготовки сюжета о судебном процессе, применила насилие в отношении журналистов съемочной группы окружного телеканала. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Ранее телеканал "Мегаполис" сообщил, что глава "Нефтесерсвиса" Екатерина Симакова напала на журналиста телеканала прямо в здании суда. Видеозапись нападения опубликовал telegram-канал канала. На кадрах, опубликованных каналом, видно, как женщина, выходя из здания суда, со всей силы бьет по камере.

Сообщается, что сегодня состоялось очередное заседание суда по уголовному делу о взятке экс-главе управления пенсионного фонда Нижневартовска. По версии следствия, Юрий Гончарук получил почти пять с половиной миллионов рублей от Екатерины Симаковой, директора компании "Нефтесервис".

Теги: Мегаполис, Нефтесервис, Екатерина Симакова, нападение на журналиста



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.10.2022 13:15 Мск В Югре обвиняемая во взятке напала на журналиста окружного телеканала в здании суда


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Узнать цену на bowers wilkins zeppelin у нас.