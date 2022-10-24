24 Октября 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре обвиняемая во взятке напала на журналиста окружного телеканала в здании суда

В Югре обвиняемая в даче взятки глава "Нефтесерсвиса" Екатерина Симакова напала на журналиста окружного телеканала "Мегаполис" прямо в здании суда. Видеозапись нападения опубликовал telegram-канал канала.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, как женщина, выходя из здания суда, со всей силы бьет по камере. Журналисты не сообщили, обратились ли они в правоохранительные органы.

По данным канала, сегодня состоялось очередное заседание суда по уголовному делу о взятке экс-главе управления пенсионного фонда Нижневартовска. По версии следствия, Юрий Гончарук получил почти пять с половиной миллионов рублей от Екатерины Симаковой, директора компании "Нефтесервис". Сообщается, что несмотря на то, что заседание было открытым, прессу до него не допустили.

Добавим также, что воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (УК РФ Статья 144) с применением насилия, либо повреждением имущества наказываются принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Теги: Мегаполис, Нефтесервис, Екатерина Симакова, нападение на журналиста



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Развитие сюжета:

Ранее 24.10.2022 15:40 Мск В Югре следователи устанавливают обстоятельства нападения на журналиста


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