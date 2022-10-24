Нападающий "Урала" пропустит месяц после столкновения с вратарем "Сочи"

Стала известна степень тяжести травмы нападающего ФК "Урал" Рая Влута, получившего повреждение в игре Кубка России против "Сочи".

Напомним, матч состоялся на минувшей неделе и завершился победой уральцев со счетом 3:2. В момент, когда они забивали свой третий гол, произошло столкновение вратаря сочинцев Дениса Адамова и автора мяча Рая Влута. В результате голкипера срочно заменили, а игрок екатеринбургской команды и вовсе покинул поле на носилках. Позже оказалось, что Адамов сломал нос и выбыл почти на месяц.

А сегодня стало известно и о состоянии Влута. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", нападающий пропустит три-четыре недели из-за травмы мышцы бедра. Это показало углубленное медицинское обследование, проведенное в Екатеринбурге.

"Желаем Раю скорейшего восстановления и с нетерпением ждем его на поле", - добавили в клубе.

Напомним, что благодаря победе над "Сочи" команда из Екатеринбурга уже обеспечила себе место в плей-офф Кубка России.