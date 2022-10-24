Нападающий "Урала" пропустит месяц после столкновения с вратарем "Сочи"

24 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Спорт Свердловская область В России
Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Нападающий "Урала" пропустит месяц после столкновения с вратарем "Сочи"

Стала известна степень тяжести травмы нападающего ФК "Урал" Рая Влута, получившего повреждение в игре Кубка России против "Сочи".

Напомним, матч состоялся на минувшей неделе и завершился победой уральцев со счетом 3:2. В момент, когда они забивали свой третий гол, произошло столкновение вратаря сочинцев Дениса Адамова и автора мяча Рая Влута. В результате голкипера срочно заменили, а игрок екатеринбургской команды и вовсе покинул поле на носилках. Позже оказалось, что Адамов сломал нос и выбыл почти на месяц.

А сегодня стало известно и о состоянии Влута. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", нападающий пропустит три-четыре недели из-за травмы мышцы бедра. Это показало углубленное медицинское обследование, проведенное в Екатеринбурге.

"Желаем Раю скорейшего восстановления и с нетерпением ждем его на поле", - добавили в клубе.

Напомним, что благодаря победе над "Сочи" команда из Екатеринбурга уже обеспечила себе место в плей-офф Кубка России.

Теги: Урал, Влут, травма, Сочи



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.10.2022 16:05 Мск Вратарь ФК "Сочи" выбыл почти на месяц после столкновения с игроком "Урала"
Ранее 20.10.2022 20:16 Мск Пять голов и два удаления: футболисты "Урала" вышли в плей-офф Кубка России


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети