Вратарь ФК "Сочи" выбыл почти на месяц после столкновения с игроком "Урала"

Вратарь футбольного клуба "Сочи" Денис Адамов выбыл почти на месяц из-за травмы, полученной в матче Кубка России против екатеринбургского "Урала".

Напомним, встреча состоялась накануне в Сочи и завершилась победой уральского клуба со счетом 2:3. В момент, когда гости забивали свой третий гол, произошло столкновение Адамова и автора мяча Рая Влута. В результате голкипера срочно заменили, а игрок уральцев и вовсе покинул поле на носилках.

Сегодня стало известно, насколько тяжелым оказалось повреждение Дениса Адамова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Сочи", футболист пропустит от двух до трех недель.

"В результате вчерашнего столкновения с игроком "Урала" у нашего голкипера был выявлен перелом носа без смещения. Операция в данном случае не потребуется. Восстановление займет чуть меньше месяца", - рассказали в клубе и пожелали своему вратарю скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Что касается Рая Влута, степень тяжести его травмы пока не определена. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", нападающий вернулся из Сочи в Екатеринбург вместе с командой.

"Более точная информация о характере травмы и предстоящем лечении появится в течение двух-трех дней, когда спадет отек бедра", - отметили в "Урале".

Напомним, что благодаря победе над сочинцами клуб из Екатеринбурга обеспечил себе выход в плей-офф Кубка России нынешнего сезона.