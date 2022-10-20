21 Октября 2022
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Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Пять голов и два удаления: футболисты "Урала" вышли в плей-офф Кубка России

Футбольный клуб "Урал" сыграет в плей-офф Кубка России сезона-2022/23. Сегодня в 4-м туре группового этапа екатеринбургский клуб в драматичном матче одолел "Сочи" в гостях со счетом 3:2.

Дублем у уральцев отметился Юрий Газинский. Еще один мяч провел Рай Влут, получивший серьезную травму во время взятия ворот и покинувший поле на носилках. У сочинцев голы на счету Игоря Юрганова и Никиты Бурмистрова.

Любопытно, что ко второму тайму судья добавил 10 минут, а сыграли команды в итоге почти 18 (!) минут сверх основного времени. Также "Урал" заканчивал встречу вдевятером – Алексей Каштанов и Рамазан Гаджимурадов получили по две желтые карточки, которые автоматически превратились в красные. Однако два удаления не помешали команде одержать победу.

Таким образом, "Урал" набрал 9 очков в четырех матчах группового этапа и занимает второе место в группе D. Футболисты Виктора Гончаренко уже точно не опустятся ниже третьего места, а значит, сыграют в плей-офф Кубка.

Если в итоге уральцы займут первое или второе место, то окажутся в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ). А если все же станут третьими, то попадут в 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов). В группе команде осталось сыграть матчи против московских клубов – ЦСКА и "Торпедо".

Напомним, что действующим победителем Кубка России является московский "Спартак", который накануне также обеспечил себе место в плей-офф.

Теги: Урал, Сочи, плей-офф, Кубок России



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