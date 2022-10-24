В Екатеринбурге перенумеруют сразу шесть троллейбусных маршрутов

В Екатеринбурге с декабря этого года будут перенумерованы сразу шесть маршрутов троллейбусов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

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По данным мэрии, нововведения не повлекут за собой изменения схемы движения данного вида транспорта. С 1 декабря 2022 года ожидается перенумерация шести троллейбусных маршрутов: №7 станет №37, №8 превратится в №38, №10 станет №30, №12 переименуют в №32, №15 теперь будет ходить под №35, а №17 – под №29.

В рамках масштабной транспортной реформы в Екатеринбурге планируется, что номера с 1 по 20 будут присвоены трамвайным маршрутам, а номера с 20 по 40 получат троллейбусы. Дальнейшие цифровые значения будут использоваться в автобусном сообщении.

Как пояснил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов, система позволит не только избежать дублирования нумерации маршрутов, но и в случае, например, технической неисправности трамвая и запуске по его маршруту автобуса с данным номером, быстро и доступно при помощи цифровой информации обозначить замену. Кроме этого, в мэрии хотят разграничить номера автобусов, курсирующих в центре города и тех, что работают на маршрутах из отдаленных населенных пунктов. Так, номера автобусов из отдаленных территорий до крупных пересадочных узлов будут иметь большее числовое значение.

Напомним, что к своему 300-летнему юбилею столица Урала закупит 45 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. На закупку из городского бюджета выделят больше миллиарда рублей.