Екатеринбург закупит к 300-летию города 45 новых троллейбусов

13 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Песков: Новой волны мобилизации нет

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Екатеринбург закупит к 300-летию города 45 новых троллейбусов

К своему 300-летнему юбилею Екатеринбург закупит 45 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии, отмечая, что на закупку из городского бюджета был выделен 1 млрд 225 млн рублей.

Обновление троллейбусного парка предусмотрено муниципальной программой развития системы общественного транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения на 2022-2026 годы. Изменения накануне внес глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В документе также предусмотрено нанесение качественной дорожной разметки термопластиком, на что также планируется потратить 20 млн рублей.

Также на пути следования трамвая №333 "Верхняя Пышма - Екатеринбург" появятся светофоры с системой "Приоритет". Она позволит заранее включать разрешающий сигнал светофора, "предчувствуя" подъезжающий трамвай. Это, в свою очередь, ощутимо сократит время в пути для пассажиров трамвая.

Напомним, в Екатеринбурге подведены итоги опроса по выбору цвета, в который будут окрашены новые городские троллейбусы. Было представлено четыре варианта: синий, желтый, красный и оранжевый.

Теги: Екатеринбург, троллейбус, 300-летие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети