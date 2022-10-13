Екатеринбург закупит к 300-летию города 45 новых троллейбусов

К своему 300-летнему юбилею Екатеринбург закупит 45 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии, отмечая, что на закупку из городского бюджета был выделен 1 млрд 225 млн рублей.

Обновление троллейбусного парка предусмотрено муниципальной программой развития системы общественного транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения на 2022-2026 годы. Изменения накануне внес глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В документе также предусмотрено нанесение качественной дорожной разметки термопластиком, на что также планируется потратить 20 млн рублей.

Также на пути следования трамвая №333 "Верхняя Пышма - Екатеринбург" появятся светофоры с системой "Приоритет". Она позволит заранее включать разрешающий сигнал светофора, "предчувствуя" подъезжающий трамвай. Это, в свою очередь, ощутимо сократит время в пути для пассажиров трамвая.

Напомним, в Екатеринбурге подведены итоги опроса по выбору цвета, в который будут окрашены новые городские троллейбусы. Было представлено четыре варианта: синий, желтый, красный и оранжевый.