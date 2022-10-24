26 Октября 2022
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Политика В России
Фото: Дума ТВ

Володин: "Киевский режим поручил ученым-атомщикам создать "грязную бомбу"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "киевский режим поручил ученым-атомщикам создать "грязную бомбу". Он не сообщил, откуда у него эти данные.

"20 лет назад Вашингтон распространил информацию, что террористы "Аль-Каиды" во главе с Усамой бен Ладеном получили доступ к радиоактивным веществам и планируют создать "грязную бомбу", способную заразить радиацией значительную территорию, - написал председатель Госдумы в своем Telegram-канале. - Угроза теракта в США и Европе с применением такой бомбы существовала вплоть до 2011 года, пока Усама бен Ладен не был уничтожен. Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского".

Ранее сообщалось, что в выходные глава Минобороны РФ Сергей Шойгу созвонился со своими коллегами из Великобритании, Франции и Турции и заявил им, что Киев, якобы, готовит провокацию с использованием так называемой "грязной бомбы". Украинские власти отрицают, что имеют такие намерения.

Теги: вячеслав володин, грязная бомба, киев



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