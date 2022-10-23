24 Октября 2022
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Политика В России Иркутская область
Фото: скриншот с видео

В Ленинском округе Иркутска, где разбился самолет, введен режим ЧС

В Ленинском округе Иркутска введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

По его данным, все дома, попавшие под аварийное отключение электроэнергии из-за крушения военного самолета, уже запитаны.

Напомним, сегодня во время испытательного приемо-сдаточного полета самолет Су-30МС без боекомплекта упал на жилой деревянный двухквартирный дом. В результате катастрофы дом сгорел полностью. Погиб экипаж, среди населения жертв нет. Семьи, потерявшие кров, получат по 100 тысяч на первоначальные нужды, далее город и область будут решать вопросы индивидуально.

 

 

Теги: самолет, катастрофа, иркутск, режим чс



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