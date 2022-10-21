21 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Уральский политтехнолог Платон Маматов отправится добровольцем на спецоперацию

Уральский политтехнолог Платон Маматов объявил, что пойдет добровольцем на специальную военную операцию. Отправление запланировано на 3 декабря, о чем свердловчанин написал в своем новом Telegram-канале, где ведет обратный отсчет.

"Всем привет. Мне сорок лет, я никогда не служил в армии и не участвовал в военных действиях. Есть много причин поехать. Главная из них: Родина сама себя не защитит. Украинцы давно обстреливают Белгород и анонсируют обстрелы Ростова. А у меня там мама, папа, сестра и шесть племянников. Защита Родины - это не абстракция, не лозунг, а вполне конкретная конкретика. В марте я надеялся, что Минобороны и без меня справится. Но нет, не вывозят", - пишет Маматов.

Екатеринбуржец уже купил экипировку, а также собрал все необходимые вещи. Примерную стоимость он оценил в более чем 1 млн рублей. Сейчас Маматов активно занимается с тренером. Его уже определили в первый ударно-штурмовой батальон 131 полка ДНР.

"Я сразу знал, что пойду в пехоту. Потому что специальных знаний или ВУС у меня нет и получать их уже некогда. Оставался вопрос, куда именно пойти. МО РФ, добровольцы ДНР, добровольные батальоны регионов РФ или ЧВК. Я сломал себе мозг, перерыл всю имеющуюся в открытых источниках информацию, и напрочь задолбал всех имеющих какое-либо отношение к вышеуказанным структурам друзей, друзей друзей и друзей друзей друзей", - рассказал политтехнолог.

Маматов прописал все плюсы и минусы, исходя из которых уже и выбрал, куда идти.

Теги: Платон Маматов, спецоперация, доброволец



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