21 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России упростили отношения между ЦБ и МВД для предотвращения кражи средств со счетов

В России подписали закон о взаимодействии ЦБ и МВД для предотвращения хищения денежных средств с банковских карт. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин, сообщается на официальном портале правовой информации.

"Сейчас при рассмотрении таких дел значительное время уходит на запросы данных и переписку между правоохранительными органами и банками. Закон предусматривает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ Банка России, в которой содержится информация об операциях, проведенных без согласия клиентов. Благодаря этому правоохранительные органы смогут практически в онлайн-режиме получать сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях похищенных денег", - говорится в сообщении ЦБ.

Система также будет работать и в обратную сторону. Например, при получении сведений об уже совершенных противоправных действиях, МВД передаст информацию в базу ФинЦЕРТ. Таким образом банки-участники смогут влиять и предотвращать мошеннические операции.

Закон вступит в силу только через год - 21 октября 2023 года. За это время обе стороны заключат двустороннее соглашение, в котором определят виды сведений, срок, а также порядок их передачи.

Теги: ЦБ, МВД, банковские карты, закон, Путин



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