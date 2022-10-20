В России упростили отношения между ЦБ и МВД для предотвращения кражи средств со счетов

В России подписали закон о взаимодействии ЦБ и МВД для предотвращения хищения денежных средств с банковских карт. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин, сообщается на официальном портале правовой информации.

"Сейчас при рассмотрении таких дел значительное время уходит на запросы данных и переписку между правоохранительными органами и банками. Закон предусматривает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ Банка России, в которой содержится информация об операциях, проведенных без согласия клиентов. Благодаря этому правоохранительные органы смогут практически в онлайн-режиме получать сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях похищенных денег", - говорится в сообщении ЦБ.

Система также будет работать и в обратную сторону. Например, при получении сведений об уже совершенных противоправных действиях, МВД передаст информацию в базу ФинЦЕРТ. Таким образом банки-участники смогут влиять и предотвращать мошеннические операции.

Закон вступит в силу только через год - 21 октября 2023 года. За это время обе стороны заключат двустороннее соглашение, в котором определят виды сведений, срок, а также порядок их передачи.