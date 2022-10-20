20 Октября 2022
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Политика Санкт-Петербург
Фото: ТАСС / Михаил Метцель

В Петербурге идет чудовищный раздел между «избранниками судьбы» и «челядью»: Пригожин о кризисе власти в Смольном

В последние недели Россия столкнулась с новыми вызовами, главным из которых стала частичная мобилизация. На каком уровне она проходит в Санкт-Петербурге, рассказал предприниматель Евгений Пригожин в беседе с изданием «Невские новости».

Бизнесмен обратил внимание, что в Петербурге зашкаливает уровень коррупции, а в кабинетах администрации царит чудовищная бюрократия. Приближенные губернатора Александра Беглова имеют все возможные привилегии. Однако, к сожалению, того же самого нельзя сказать о простых петербуржцах.

Так, например, в связи с частичной мобилизацией в Северной столице начали обсуждать «список Беглова». В него, как известно, вошли друзья и соратники градоначальника, которые в «подарок» получают «белый билет», способный освободить их от служения Родине в рамках спецоперации.

«И пока обычные граждане, рискуя своей жизнью, идут на фронт, «вокругалександродмитриевичевская тусовка» продолжает радоваться жизни, шикарно отмечать праздники и получать удовольствие», — обратил внимание Пригожин.

Кроме того, по словам предпринимателя, губернатор не позаботился и о семьях мобилизованных граждан. Так, они сталкиваются с задержками выплат денежного довольствия, а сами солдаты вынуждены оставаться без элементарного снаряжения от властей города.

«Поэтому и по выполнению мобилизационного задания Петербург находится в глубоких аутсайдерах. Кстати, про надбавки на территории ЛНР и ДНР. Пока мобилизованные горожане не получают надбавок, петербургские чиновники получают все вовремя. И в связи с этим, идет чудовищный раздел в обществе между «избранниками судьбы» и «челядью»», — добавил Пригожин.

В беседе с журналистом предприниматель затронул и другие темы, связанные с Петербургом. Среди них частное инвестирование, уборка снега и мусора, строительство метро. Полную версию интервью читайте на сайте издания «Невские новости».

Теги: смольный, кризис, беглов, пригожин



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