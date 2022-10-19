Названо имя бывшего замминистра энергетики РФ, подозреваемого в получении взятки в 227 млн рублей

Озвучено имя экс-замглавы Минэнерго РФ, которому вменяют взятки на госконтрактах на 227 миллионов рублей.

"Речь идёт о бывшем замглавы Минэнерго Анатолии Тихонове", - заявил источник РИА Новости, не уточнив, идет ли речь о ранее неизвестном эпизоде или новом расследовании.

Напомним, по данным полиции, экс-замминистра получал деньги через посредников, используя счета в иностранных банках. Вознаграждение предназначалось за помощь в заключении госконтрактов.