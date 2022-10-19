Экс-замминистра энергетики РФ подозревается в получении взятки в размере 227 млн рублей

Установлен факт получения взятки в 227 млн рублей бывшим заместителем министра энергетики России, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Имя фигуранта дела он не назвал, сообщает РИА Новости.

По данным полиции, экс-замминистра получал деньги через посредников, используя счета в иностранных банках. Вознаграждение предназначалось за помощь в заключении госконтрактов.

Напомним, в апреле экс-замглавы Минтранса Владимиру Токареву предъявили обвинение по статье "Мошенничество с использованием служебного положения", после чего поместили в изолятор временного содержания. Отмечалось, что уголовное дело не связано с его работой в ведомстве и относится к периоду, когда он занимал пост замглавы компании ООО "Спецтрансстрой".