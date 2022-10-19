"Уралкалий" и МСХА имени К.А. Тимирязева подписали соглашение о сотрудничестве

Один из крупнейших мировых производителей калия компания "Уралкалий" и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева", подписали соглашение о сотрудничестве в сфере научных испытаний продукции компании и образовательных проектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В рамках взаимодействия планируется проведение научно-практических конференций, совместных научных работ по профильным тематикам в сфере агрохимических исследований калийных удобрений, а также аналитических проектов по повышению эффективности применения калийных удобрений с учетом региональных особенностей почв.

"Мы рады сотрудничеству с одним из старейших высших учебных заведений России и планируем совместно продолжать развитие АПК, фундаментальных и прикладных исследований в области сельского хозяйства, в том числе с использованием основной продукции "Уралкалия", - отметил гендиректор "Уралкалия" Виталий Лаук.