21 Октября 2022
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Грядут "непростые решения" по Херсону?

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Фото: Накануне.RU

Якушев: УрФО примет у себя жителей Херсона

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что уральские регионы обязательно примут жителей Херсона. В настоящее время оговариваются детали переселения.

"Возможности такие есть. Технически мы эти вопросы отрабатываем. То, что касается непосредственной цифры, в ближайшее время у нас будет четкая конкретика, какое количество людей мы сможем принять", - отметил Владимир Якушев в беседе с Накануне.RU.

Напомним, жителям Херсонщины власти РФ обеспечат жилье в любом регионе России. Также будет обеспечен бесплатный переезд и средства на обустройство. Основным механизмом будут жилищные сертификаты, по которым можно купить либо дом, либо квартиру хоть на первичном, хоть на вторичном рынке.

Теги: Владимир Якушев, переселение



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