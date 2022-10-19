Якушев: УрФО примет у себя жителей Херсона

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что уральские регионы обязательно примут жителей Херсона. В настоящее время оговариваются детали переселения.

"Возможности такие есть. Технически мы эти вопросы отрабатываем. То, что касается непосредственной цифры, в ближайшее время у нас будет четкая конкретика, какое количество людей мы сможем принять", - отметил Владимир Якушев в беседе с Накануне.RU.

Напомним, жителям Херсонщины власти РФ обеспечат жилье в любом регионе России. Также будет обеспечен бесплатный переезд и средства на обустройство. Основным механизмом будут жилищные сертификаты, по которым можно купить либо дом, либо квартиру хоть на первичном, хоть на вторичном рынке.