21 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Якушев усомнился, что безработных удастся привлечь на стройки

Полпред президента и бывший глава Минстроя РФ Владимир Якушев заявил, что в УрФО готовы принимать на стройку безработных граждан вместо мигрантов, однако отметил, что мало кто из безработных захочет настолько резко менять свою деятельность.

"Что касается переквалификации кадров, у нас в государстве большое количество программ, на что выделены немаленькие федеральные ресурсы. В этом плане никто никаких программ не свернул, средства присутствуют, центры занятости все без исключения этим активно занимаются. Вопрос в другом, насколько сильно люди хотят переквалифицироваться и идти на стройку. Если вы сегодня, условно, экономист с высшим образованием и по определенным причинам из-за закрытия вашей компании остались без работы, вряд ли, переквалифицировавшись, вы отправитесь на стройку. В этом вся проблема. А у нас там есть вакансии, есть деньги на переквалификацию, самое главное, чтобы у вас еще появилось желание и переквалифицироваться, и что-то делать своими руками", – сообщил Накануне.RU полпред Владимир Якушев.

Напомним, Общественный совет при Минстрое предложил привлечь к работе на стройках безработных россиян – сегодня отрасли не хватает порядка 3–5 млн сотрудников. Сейчас на учете в органах занятости состоит более 1,8 млн человек.

Теги: Владимир Якушев, безработный, строительство



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