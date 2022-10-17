На стройки могут привлечь безработных

К работе на стройках хотят привлечь безработных россиян – сегодня отрасли не хватает порядка 3–5 млн сотрудников. Закрыть проблему только привлечением трудовых мигрантов невозможно, в том числе в свете политической обстановки в мире.

Частично может помочь использование труда долго неработающих граждан – сейчас на учете в органах занятости более 1,8 млн человек. Общественный совет разработает систему привлечения таких людей и представит ее в Минстрой, пишут "Известия". Сначала стоит оценить профессиональный уровень, мотивацию и степень квалификации тех людей, которые сейчас стоят на бирже, говорят эксперты. По данным Росстата, в июле 2022 г. уровень безработицы в России составлял 2,9 млн человек (3,91% от трудоспособного населения).

"В частности, необходимо трансформировать работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. А также создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для разных проектов", - сказала ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета при Минстрое Надежда Прокопьева.

Востребованные в строительстве низкоквалифицированные кадры (например, каменщики, укладчики) можно подготовить достаточно легко и быстро, отметил руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Обучить же специалиста высокого уровня (электрогазосварщики, монтажники, монтажники, электрики и автоматики, бетонщики) сложнее и дольше.

После начала пандемии перед строительной отраслью остро встала проблема кадров, которую каждый из девелоперов пытается решить индивидуально, говорит управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. Например, привлекают отбывающих наказание граждан, а также рабочих не только из Средней Азии, но и Кубы, Африки или дальневосточных государств.