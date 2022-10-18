ВСУ обстреляли Старый Хутор в Белгородской области, село обесточено

ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Валуйском городском округе Белгородской области.

"Никто из жителей не пострадал. Осколками снаряда посечены несколько фасадов и окон частных домовладений. Также повреждена линия электропередач, село обесточено. К восстановительным работам аварийные бригады приступят в светлое время суток", - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области.