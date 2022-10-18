Еще два киргизских банка отказались обслуживать карты "Мир"

Еще два киргизских банка – "Доскредобанк" и "Бакай банк" – отказались от обслуживания карт российской платежной системы "Мир". Сроки возобновления работы с картами не называются, представитель "Бакай банка" отметила, что действие запрета "будет долгим".

На прошлой неделе от обслуживания "Мира" отказался киргизский банк "Компаньон".

Ранее от обслуживания "Мира" начали отказываться банки и в ряде других стран, например, в Казахстане и Турции. Некоторые кредитные организации не комментируют решение, другие прямо говорят, что боятся введения санкций со стороны США за сотрудничество с российской платежной системой.