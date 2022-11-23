23 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ сообщили о "крахе" платежной системы "Мир"

В шести из девяти стран, в которых работала российская платежная система "Мир", финансовые организации отказались от ее поддержки из-за угрозы американских санкций.

Аналитики Bloomberg назвали данную ситуацию "крахом" и провалом Москвы создать собственную альтернативу Visa и Mastercard в условиях "финансовой изоляции". Источники агентства сообщают, что в Центробанке России были удивлены отказом "дружественных" стран от сотрудничества с "Миром". Bloomberg отмечает, что российский регулятор ищет другую альтернативу этой системе.

Как сообщил президент российской Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов опасения по поводу вторичных санкций перевешивают интерес к комиссионным доходам. По его словам, в сложившихся обстоятельствах граждане России вынуждены использовать "частичные решения" за рубежом, поскольку им стал недоступен как "Мир", так и зарубежные платежные системы.

Напомним, в октябре еще два киргизских банка – "Доскредобанк" и "Бакай банк" – отказались от обслуживания карт российской платежной системы "Мир".

Теги: система Мир, карты, банки



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