Следователи ФРГ считают, что за взрывами на "Северных потоках" может стоять Россия, - WSJ

Следователи ФРГ установили, что взрывы на "Северных потоках", вероятно, являются саботажем. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, знакомых с результатами расследования.

Причастных к аварии на газопроводах установить не удалось. Но, по словам источников газеты, следователи исходят из того, что за ними может стоять Россия.

Утечки газа на трех из четырех нитках системы газопроводов "Северный поток" были выявлены 26 сентября. По предварительным данным, началу утечек предшествовали подводные взрывы. Утечки зафиксированы в исключительных экономических водах Дании и Швеции.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о возможных организаторах диверсий.

"Как в приличных компаниях говорят, highly likely, все понятно, кто за этим стоит", - сказал Путин. Он считает, что главную выгоду от произошедшего получили США, "которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам".