12 Октября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: ОМК

Отремонтировать нитки "Северных потоков" возможно – Путин

Отремонтировать подорванные нитки газопроводов "Северный поток" возможно, но только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута — это первостепенное условие, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

Президент добавил, что одна нитка – "Северного потока-2", который так никогда и не эксплуатировался – возможно, уцелела.

"Если мы с европейцами придем к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке "Северного потока-2" - а одна ветка, судя по всему, уцелела, хотя нас, к сожалению, не допускают к обследованию ветки, давление там сохраняется, хотя она может быть и повреждена… Ее мощность 27,5 млрд куб. м газа в год, это порядка 8% всего импорта газа в Европе. Россия к началу этих поставок готова, мяч на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто кран откроют и все", - сказал президент.

Путин также высказался о возможных организаторах диверсий.

"Как в приличных компаниях говорят, highly likely, всё понятно, кто за этим стоит", - сказал Путин. Он считает, что главную выгоду от произошедшего получили США, "которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам".

Утечки газа на трех из четырех нитках системы газопроводов "Северный поток" были выявлены 26 сентября. По предварительным данным, началу утечек предшествовали подводные взрывы. Утечки зафиксированы в исключительных экономических водах Дании и Швеции.

Теги: владимир путин, северный поток, газопровод



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