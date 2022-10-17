В Новосибирской области в два раза увеличили количество населенных пунктов для газификации. В 4 района газ придет впервые

Правительством Новосибирской области утверждены новые направления для газификации – в Чистоозёрный, Купинский, Баганский и Карасукский районы природный газ по сети придёт впервые. Объем финансирования мероприятий составляет 23,5 миллиарда рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Изменения в региональную программу газификации приняты правительством Новосибирской области на очередном заседании под руководством губернатора Андрея Травникова 17 октября.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, в июне в рамках Петербургского международного экономического форума между правительством Новосибирской области и ПАО «Газпром» подписано дополнение к программе ПАО «Газпром» по развитию газоснабжения и газификации региона. В рамках дополнения планируется газификация нового направления Чистоозерный – Купинский – Баганский – Карасукский районы, а также отдельных населенных пунктов. Объем финансирования мероприятий составляет 23,5 миллиарда рублей. Это решение позволило вдвое увеличить число населённых пунктов в программе газификации Новосибирской области (плюс к программе – 33 населённых пункта, 31307 домовладений).

Кроме того, в регпрограмме актуализированы план-график догазификации Новосибирской области и объемы финансирования мероприятий в рамках догазификации. Количество домовладений, подлежащих догазификации, составляет 59,5 тысяч, объем финансирования мероприятий догазификации – 11,4 миллиарда рублей (средства Единого оператора).

Напомним, по программе догазификации губернатор Андрей Травников поручил в отношении тех льготных категорий граждан, которым полагалась 50-процентная компенсация стоимости внутридомового газового оборудования – увеличить эту компенсацию до 100 процентов с ограничением стоимости – не более 100 тысяч рублей. Работа ведётся правительством Новосибирской области в рамках исполнения поручений Президента РФ о догазификации домовладений без привлечения средств граждан.

Постановление правительства Новосибирской области, вносящее изменения в Региональную программу газификации, после подписания будет опубликовано на сайте.

