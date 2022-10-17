В Литве начались учения НАТО

Крупные международные учения "Железный волк" с участием подразделений численностью около 3,5 тыс. человек из 10 стран начинаются в Литве.

"Во время двухнедельной тренировки будут проверены процедуры планирования и выполнения атакующих и оборонительных операций подразделениями армии Литвы, отработано взаимодействие с силами союзников", - цитирует ТАСС Минобороны Литвы.

В маневрах задействованы подразделения в составе около 3,5 тыс. военнослужащих организующей учения Литвы, а также Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, США и Чехии. Участвуют около 700 единиц техники, в том числе боевые машины пехоты, бронетранспортеры, танки, самоходная артиллерия.