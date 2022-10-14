14 Октября 2022
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Песков: Новой волны мобилизации нет

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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Сенатор Клишас - о мобилизационных "облавах" : "Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться"

СМИ и Telegram-каналы, а также пользователи соцсетей сообщают сегодня о так называемых "облавах", которые полиция и представители военкоматов устраивают в крупных городах. Так, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов сообщил, что к нему обратился москвич, сыну которого вручили повестку у входа в метро. Предписали явиться в военкомат Бабушкинского района СВАО.

Член СПЧ Кирилл Кабанов ранее рассказал, что сотрудника МГТС пытались "мобилизовать" у метро "Щелковская" в Москве.

Подкрепленные видео и фотоматериалами сообщения появлялись от станций столичного метро "Марьина роща", "Новокосино" и "Алексеевская", где повестки вручали всем подряд, если нет справки о брони.

Сообщалось, что в Санкт-Петербурге в нескольких жилых комплексах с утра дежурили "группы оповещения" от военкоматов в сопровождении полицейских, которые ожидали выходящих из дома мужчин, которым также вручались повестки.

Между тем, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас не устает напоминать, что "осуществление сотрудниками полиции повальных "облав" на призывников незаконно".

Он подробно расписывает полномочия, которыми обладают военкомы и полиция.

Так, полиции могут доставить в военкомат только конкретного призывника, на которого есть письменный запрос военкомата.

Военный билет(2022)|Фото: Накануне.RU

"В целом, вся работа с гражданами, предусмотренная ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", является адресной. Военные комиссары вызывают конкретного призывника (или лицо, подлежащее мобилизации), повестки вручаются конкретному лицу, материалы в правоохранительные органы передаются в отношении конкретного уклониста. У военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц", - пишет Клишас в своем Telegram-канале.

Он добавил, что полицейские имеют право вручать повестки в военкомат для постановки на воинский учет людям, которые на учете не состоят, но обязаны на нем состоять. Впрочем, сенатор отмечает: "Для призывников-срочников это право вполне обосновано – участковые имеют больше оперативной информации о гражданах призывного возраста, тогда как военкомы о них могут и не знать. Использовать же этот инструмент для граждан, пребывающих в запасе, представляется излишним".

Что касается повесток, то их вручать могут только военкомы, а не полиция или ГИБДД при проверке документов. "И, опять же, работник военного комиссариата может вручить повестку только заранее известному призывнику (или лицу, подлежащему мобилизации), который подходит под критерии призыва или мобилизации (и это соответствие проверено военкомом заранее). Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт", - заключает сенатор.

Теги: андрей клишас, облава, военкомат, полиция, россияне, мобилизация



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