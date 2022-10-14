В СПЧ признали, что "облавы на уклонистов" – не фейк

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) признали, что так называемые "облавы на уклонистов", когда людей хватают без разбору на улице и требуют справку о брони (иначе – мобилизуют), - не фейк.

"Только что ко мне обратились сотрудник МГТС и его руководитель. Они сообщили, что возле метро Щелковская вышеназванный работник был задержан во время "облавы" на уклонистов. С его слов, хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь", - написал в своем Telegram-канале член СПЧ Кирилл Кабанов. Он заявил, что будет просить председателя совета обратиться в органы прокуратуры.

"Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему? От таких действий вреда больше, чем от укропропаганды, - пишет Кабанов. - Я думал, что истории про "облавы" - фейк, но мне сообщили люди, которых я лично знаю и полностью доверяю".

Кабанов заметил, что "моральный и общественно-политический вред и последствия от таких действий оценить сложно".

Это сообщение прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас: "Каждый такой сигнал должен быть проверен и в случае подтверждения - действиям должностных лиц, которые санкционировали такие "облавы" должна быть дана правовая оценка".

Ранее стало известно, что в Москве шесть сотрудников IT-компании с отсрочкой от Минцифры получили повестки, их пытаются мобилизовать, не принимая в расчет все официально оформленные документы на бронь. В ситуацию пришлось вмешаться лично главе Минцифры.