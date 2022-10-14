Минфин погасил за "Роснано" долг перед держателями облигаций

Министерство финансов России исполнило обязательства перед кредиторами "Роснано" по шестой серии облигаций.

На ценные бумаги распространялась госгарантия, именно этот механизм и был приведен в действие. Облигации корпорации были размещены в 2015 году, срок их погашения наступил 13 октября, обязательства были исполнены в полном объеме.

Держателям была выплачена номинальная стоимость облигаций – 9 млрд руб., а также доход на сумму 560 млн руб. У "Роснано" не было ликвидности в достаточном размере для исполнения всех обязательств и продолжения деятельности в нормальном режиме, поэтому было принято решение задействовать госгарантию и погасить обязательства из бюджетных средств.

Напомним, Анатолий Чубайс покинул пост главы "Роснано", после чего стало известно о финансовых проблемах этой компании. Около года Чубайс занимал пост спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.