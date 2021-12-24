Дефолта не будет: Белоусов сообщил о "конкретной схеме" с долгами "Роснано"

Государство окажет поддержку госкорпорации "Роснано", заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью Forbes.

Он заверил, что выработана конкретная схема решения проблемы, поэтому дефолта не будет. Вице-премьер не стал раскрывать детали плана.

При этом вице-премьер отметил другую проблему, а именно то, что Роснано в ближайшие годы "будет сама себя есть", выходя из активов и тратя все деньги на погашение долгов.

"Возникает вопрос: а дальше что? Нам нужен такой институт, как "Роснано", или нет?" - добавил Белоусов. По его мнению, такая компания нужна, потому что в России "катастрофически" не хватает институтов развития, которые были бы ориентированы на зрелый бизнес.

Накануне президент России Владимир Путин нашел оправдания бедственному положению Роснано в "постчубайсовскую" эпоху. Но при этом разбираться с кредиторами "компания должна сама", считает глава государства.

"Совсем недавно компания погасила часть своих обязательств. Значит, в целом компания является жизнеспособной", - отметил Путин, добавив: "Компания должна работать в рынке, проекты должны быть прибыльными".

Ранее российские власти заявляли, что вариант дефолта "Роснано", резко нарастившей объем долгов, не рассматривается.