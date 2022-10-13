В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремело четыре мощных взрыва. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, добавляя, что могла сработать система ПВО.

Следов от противоракет ПВО в небе не видно.

Накануне Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой "помочь в организации выезда жителей" области. Он напомнил, что большинство на референдуме проголосовало за вхождение состав России, предвидя, что власти Украины начнут мстить. Сейчас ВСУ обстреливают регион ракетами.

В ответ вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Россия поможет с размещением беженцев из области.