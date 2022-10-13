Хуснуллин: Россия поможет разместить в своих регионах жителей Херсонской области

Россия будет содействовать Херсонской области и поможет беженцам разместиться в других субъектах РФ. Об этом сегодня заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ответ на обращение врио губернатора области Владимира Сальдо.

"В связи с обращением главы Херсонской области РФ Владимира Васильевича Сальдо правительством принято решение об организации помощи выезда жителям области в другие регионы страны. Мы будем полностью содействовать администрации Херсонской области в размещении жителей региона в других субъектах РФ. Обеспечим всех бесплатным проживанием и всем необходимым. Также в рамках правительственной комиссии по региональному развитию дадим поручение главам регионов страны оказать помощь жителям Херсонщины и организовать их размещение в должных условиях", - заявил Хуснуллин.

Помимо этого, жителей области, решивших остаться в России на ПМЖ, обеспечат жильем.

Напомним, накануне Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой "помочь в организации выезда жителей" области. Он напомнил, что большинство на референдуме проголосовало за вхождение состав России, предвидя, что власти Украины начнут мстить. Сейчас ВСУ обстреливают регион ракетами.